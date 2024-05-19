Гафин: «Мы не заинтересованы в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что интерес к российскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико».

Вариант с трансфером Тюкавина в Испанию Гафин подробно комментировать не стал, отметив лишь, что в «Динамо» не хотят отдавать 21-летнего футболиста другому российскому клубу.

«Не буду раскрывать детали контракта Константина, но мы не заинтересованы в его продаже в любой другой российский клуб», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.