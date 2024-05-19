Андрей Мостовой: «Для себя нынешний сезон не могу назвать хорошим»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

Футболист признался, что для себя он не может назвать этот сезон успешным. Однако, по мнению Мостового, удачная концовка для него и «Зенита» в целом способна исправить ситуацию.

«Ну сейчас в трёх матчах по хет-трику сделаю, девять мячей забью — скажу, что суперконцовку выдал. Но для себя лично этот сезон всё равно не могу назвать хорошим», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Мостовой провёл за «Зенит» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. До конца текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубым» осталось провести две игры.