Терёхин предложил Галицкому нового тренера

Экс-футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о вчерашнем поединке между «Сочи» и «Краснодаром» в рамках 29-го тура чемпионата России. Хозяева проиграли «быкам» в результативном матче со счетом 2:3.

«Думал, что «Сочи» обыграет «Краснодар». Но не получилось. «Сочи» - хорошая команда, жалко, что мы их потеряем. Может быть, Галицкому стоит обратить внимание на Морено. Он такую команду создал», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

После вчерашнего поражения сочинская команда потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. «Краснодар», в свою очередь, продолжает претендовать на чемпионский титул. «Быки» отстают от лидирующего «Динамо» на три очка.