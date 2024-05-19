Агент Жиго: «Нам нравится «Спартак», но пока он в «Марселе»

Мохамед Беншенафи, который представляет интересы игрока «Марселя» Самуэля Жиго, дал комментарий о будущем своего клиента.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что футболист по окончании сезона может уйти из «Марселя».

- Самуэль сейчас является игроком «Марселя». Нам нравится «Спартак», но пока он в «Марселе». Его будущее? Посмотрим в ближайшие несколько недель, - цитирует представителя экс-игрока «Спартака» «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Жиго принял участие в 33 матчах за «Марсель» и три раза поразил ворота соперников. Контракт 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до лета следующего года.