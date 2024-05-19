Кавазашвили: «Акинфеев с возрастом уступает место более молодым вратарям»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о ситуации голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева. В последних матчах «армейцев» на поле выходили другие вратари.

«С возрастом и своим элитным положением Игорь уже немного уступает место более молодым голкиперам. Акинфеев однозначно останется в ЦСКА на следующий сезон. Вопрос только в том, в каком статусе», - передает слова Кавазашвили Legalbet.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 38-летний вратарь провел 23 поединка, в которых пропустил 32 мяча. В семи встречах он отстоял на ноль. После 28 туров чемпионата ЦСКА с 42 очками занимает шестое место в турнирной таблице.