Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о победе над «Крыльями Советов» (4:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Футболист отметил поддержку болельщиков «бело-голубых», подчеркнув, что она добавила команде сил и позволила «Динамо» добиться столь важной для себя победы.

«В матче с «Крыльями» было очень жарко. Соперник хороший. Болельщики добавили нам сил. Мы давно ждали такой посещаемости, люди пришли, и мы в том числе и благодаря им дожали соперника», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

Благодаря этой победе «Динамо» укрепилось на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, увеличив свой отрыв от второго «Зенита» на пять очков. При этом петербургский клуб провёл на одну игру меньше.