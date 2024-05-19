«Спартак» сообщил об уходе Мозеса

«Красно-белые» в своих социальных сетях сообщили об уходе Виктора Мозеса по окончании сезона.

Контракт 33-летнего футболиста со столичной командой истекает в июне этого года, Мозес станет свободным агентом. «Спартак» поблагодарил Виктора за годы, которые нигериец провёл в команде, и пожелал удачи в дальнейшем.

Мозес выступал за московский клуб с 2020 года, перейдя из «Челси» на правах аренды, после чего следующим летом «красно-белые» подписали полузащитника на постоянной основе.

«Спартак» в текущем сезоне РПЛ набрал 46 очков и занимает пятую строчку в таблице чемпионата России.