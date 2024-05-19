Агент: «Авторитет Джикии гораздо выше, чем у великих менеджеров «Лукойла»

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о решении руководства московского «Спартака» расстаться с защитником Георгием Джикией. Боссы клуба не станут продлевать контракт с 30-летним исполнителем.

«Они выеденного яйца не стоят по сравнению с Георгием как человеком! Авторитет Георгия гораздо выше, чем у этих великих менеджеров», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия защищал цвета московского коллектива с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник лишился стабильного места в составе «народной команды». Георгий принял участие в семи поединках и получил одну желтую карточку.