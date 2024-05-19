Костанца: «Идея получения российского гражданства жива»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении российского гражданства.

Напомним, бразильский футболист защищает цвета самарского клуба с января 2022 года. По словам Костанцы, для получения российского паспорта ему необходимо провести в нашей стране ещё больше времени.

«Для получения российского гражданства мне надо провести в вашей стране ещё некоторое время, поэтому я пока жду. Но такая идея жива. Как только пройдёт это время, я получу паспорт РФ», — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».

В текущем сезоне Костанца провёл за «Крылья Советов» 29 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.