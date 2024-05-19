Чавес объяснил, почему «Динамо» с трудом победило «Сочи» и «Балтику»

Легионер московского «Динамо» Луис Чавес высказался о последних матчах своей команды в чемпионате России, в которых были одержаны тяжелые победы.

«Это нормально, что матчи с «Сочи» и «Балтикой» были сложными, потому что каждая команда стремится выполнить поставленную цель. Мы боремся за титул, они - за свои цели», - передает слова мексиканского полузащитника «Чемпионат».

После 29 туров Премьер-лиги «Динамо» лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 56 баллов. В заключительном матче чемпионата подопечные Марцела Лички на выезде сыграют с «Краснодаром», занимающим вторую строчку.