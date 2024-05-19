Бурмистров – о матче с «Краснодаром»: «Понимали, что это игра смерти»

Никита Бурмистров, полузащитник сочинского клуба, дал свой комментарий после поражения от «Краснодара».

Напомним, встреча состоялась в субботу и завершилась победой «быков» со счётом 3:2. Отметим, что за пять минут до конца основного времени «Сочи» побеждал со счётом 2:1, однако вскоре пропустил два мяча и потерял шансы остаться в РПЛ на следующий сезон.

- Понимали, что это игра смерти, что нам нужно побеждать. Когда пропустили второй мяч, игра пошла туда‑сюда. Пропустили третий - все стало понятно, - передаёт слова игрока «Сочи» «Матч ТВ».

В активе сочинского клуба после 29 матчей 23 балла, команда идёт на последней позиции в таблице. В последнем матче сезона «Сочи» сыграет против «Рубина» в Казани, игра состоится 25 мая.