Бурмистров высказался после вылета «Сочи» из РПЛ

Никита Бурмистров, футболист сочинской команды, сообщил, какие эмоции испытывает после вылета «Сочи» из РПЛ.

По итогам матча «Сочи» и «Краснодар» (2:3) стало известно, что коллектив Роберта Морено потерял шансы, чтобы остаться в РПЛ.

- Эмоций нет никаких. Надо работать. Хотелось бы, чтобы костяк остался. Возможно, за эти полгода мы от футбола получили больше эмоций, чем за все время, - цитирует футболиста «Сочи» «Матч ТВ».

За тур до конца чемпионата «Сочи» находится на последней строчке, набрав в 29 турах 23 балла. В заключительном матче сезона «Сочи» сыграет с «Рубином» в гостях, встреча пройдёт 25 мая.