Жена Соболева отреагировала на уход Джикии из «Спартака»

Елена Соболева, жена форварда столичного «Спартака» Александра Соболева, прокомментировала известие об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.

«Без слов. Одни эмоции. Уже не будет так, как прежде. А у мамонтенка все будет хорошо, мы уверены», - написала девушка в социальных сетях.

Ранее было объявлено, что Джикия покинет «красно-белых» по завершении нынешнего сезона. В московском клубе приняли решение не продлевать контракт с футболистом.

30-летний защитник выступал за «народную команду» с 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Георгий провел всего семь матчей, в которых получил желтую карточку.