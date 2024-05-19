Зазулин: «Ахмат» может выдать хорошую игру, но глобально «Зенит» сильнее»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин высказался о матче 29-го тура РПЛ, в котором петербургская команда встретится с «Ахматом».

Зазулин назвал «сине-бело-голубых» более сильной командой, отметив при этом, что предстоящая встреча может сложиться по-разному.

«Я считаю, что «Зенит» по силам просто обыграть «Ахмат». Понятно, что «Ахмат» может выдать какую-то игру хорошую, там есть исполнители, они могут противостоять в одном матче, но глобально «Зенит» сильнее», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится сегодня, 19 мая, в Грозном. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отметим, что прямо сейчас команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого «Динамо» на пять очков.