Колыванов: «Динамо» ждёт тяжелейший матч с «Краснодаром»

«Это будет тяжелейший матч. Если они будут играть от обороны, то я не уверен, что выдержат тот ритм, который предложит «Краснодар». Нужно играть в свой футбол и не думать о результате», - поделился мнением Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».