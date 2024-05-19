Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «Динамо» ждёт тяжелейший матч с «Краснодаром»

19 Мая 2024 • 09:44 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поединке между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

«Это будет тяжелейший матч. Если они будут играть от обороны, то я не уверен, что выдержат тот ритм, который предложит «Краснодар». Нужно играть в свой футбол и не думать о результате», - поделился мнением Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Краснодар» на три балла. Очный матч команд пройдет на стадионе «быков» в следующий уик-энд.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Игорь Колыванов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В ЦСКА приняли решение по будущему Федотова В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Хави и Деку выбрали нового нападающего для «Барселоны» Месси или Роналду: кто больше забил топ-клубам Европы Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Бавария» определилась с тренером Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Миллер выбрал наказание игрокам «Зенита», если клуб не выиграет трофей «Барселона» в ярости из-за «закона Мбаппе»
Спортивные новости
Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Терещенко рассказал, где Прохоркин может продолжить карьеру Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.05.24 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.26 3.40 3.15
Видео
19.05.24 в 14:15
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
1.79 3.65 4.45
Видео
19.05.24 в 16:30
Ростов Ростов
Балтика Балтика
2.18 3.40 3.30
Видео
19.05.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
4.45 3.65 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
10:21 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Акинфеев с возрастом уступает место более молодым вратарям»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Авторитет Джикии гораздо выше, чем у великих менеджеров «Лукойла»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Костанца: «Идея получения российского гражданства жива»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Чавес объяснил, почему «Динамо» с трудом победило «Сочи» и «Балтику»
09:58 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров – о матче с «Краснодаром»: «Понимали, что это игра смерти»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Бурмистров высказался после вылета «Сочи» из РПЛ
09:49 · Россия. Премьер-лига
Жена Соболева отреагировала на уход Джикии из «Спартака»
09:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов высказался о перспективах «Торпедо»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Зазулин: «Ахмат» может выдать хорошую игру, но глобально «Зенит» сильнее»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Динамо» ждёт тяжелейший матч с «Краснодаром»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенита» в Грозном
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича: «Вероятность ухода Вани из «Сочи» существует»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Факела» Марков - о Ташуеве: «Бог ему судья»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Хочется, чтобы чемпионский матч был в Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем