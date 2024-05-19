Колыванов: «Динамо» ждёт тяжелейший матч с «Краснодаром»

Экс-игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о поединке между «бело-голубыми» и «Краснодаром» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.
«Это будет тяжелейший матч. Если они будут играть от обороны, то я не уверен, что выдержат тот ритм, который предложит «Краснодар». Нужно играть в свой футбол и не думать о результате», - поделился мнением Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Краснодар» на три балла. Очный матч команд пройдет на стадионе «быков» в следующий уик-энд.
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