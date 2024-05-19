Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Зенита» в Грозном

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с журналистами высказался о поединке между своей бывшей командой и грозненским «Ахматом» в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«Зениту» будет сложно в Грозном, у «Ахмата» такая яркая серия, но будем верить, чтобы интрига сохранилась. Мы уже не просим яркой победы, не просим красивой игры. Нам нужен просто результат», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок между «Ахматом» и «Зенитом» состоится в Грозном сегодня, 19 мая, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. В случае потери очков подопечные Сергея Семака лишатся шансов на чемпионский титул.