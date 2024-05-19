Агент Дркушича: «Вероятность ухода Вани из «Сочи» существует»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, допустил уход словенского футболиста из клуба ближайшим летом.

Напомним, «Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

«Думаю, вероятность ухода Вани из «Сочи» существует, учитывая все обстоятельства. В то же время у Дркушича действующий контракт, я не могу говорить, что он точно уйдёт», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» 23 игры, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.