Форвард «Факела» Марков - о Ташуеве: «Бог ему судья»

Форвард «Факела» Евгений Марков высказался об отставке Сергея Ташуева с поста главного тренера команды.
«Для меня это не было неожиданностью. То, что он не попрощался с командой, показывает его не тренерские качества, а человеческие. Бог ему судья. Но обид на него не осталось», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Об отставке Ташуева с поста главного тренера воронежского коллектива было объявлено 26 апреля. После 29 туров Российской премьер-лиги «Факел» набрал 29 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче воронежцы на своем поле примут грозненский «Ахмат».
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