Гранат: «Хочется, чтобы чемпионский матч был в Краснодаре»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» примет на своём поле «Зенит».

Отметим, что в случае поражения петербургской команды чемпион нынешнего сезона определится в очной игре между «Краснодаром» и «Динамо», которая состоится 25 мая в рамках заключительного 30-го тура чемпионата России.

«Конечно, хочется, чтобы чемпионский матч был в Краснодаре. Будем пристально следить за игрой «Ахмат» — «Зенит», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится сегодня, 19 мая, в Грозном. Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.