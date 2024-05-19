Агент рассказал о будущем Дркушича в «Сочи» после вылета из РПЛ

Агент игрока обороны «Сочи» Вани Дркушича, Младен Ратковица, ответил на вопрос о будущем футболиста после вылета команды из РПЛ.

Напомним, что «Сочи» по итогам матча 29-го тура с «Краснодаром» (2:3) потерял шансы на сохранение прописки.

«У Вани контракт с клубом. И до тех пор, пока не произойдет трансфер, он является игроком «Сочи», большего я сказать ничего не могу», — цитирует Ратковицу издание «СЭ».

Отметим, что в этом сезоне Дркушич провел 23 матча и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро.