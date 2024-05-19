Губернатор раскритиковал «Крылья Советов» после матча с «Динамо»

В поединке 29-го тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» на выезде потерпели крупное поражение от московского «Динамо» со счетом 1:4. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров критически высказался о неудаче команды.
«Результат разочаровал. Личка переиграл Осинькина. Результата у «Крыльев» не было. Надо настраивать команду на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба это не получилось», - передает слова губернатора «Чемпионат».
После 29 туров чемпионата России самарская команда с 40 баллами занимает девятое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «Крылья Советов» на своем поле примут «Пари НН». Игра пройдет 25 мая.
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