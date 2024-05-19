Губернатор раскритиковал «Крылья Советов» после матча с «Динамо»

«Результат разочаровал. Личка переиграл Осинькина. Результата у «Крыльев» не было. Надо настраивать команду на полную самоотдачу, на то, чтобы добывать очки. У тренерского штаба это не получилось», - передает слова губернатора «Чемпионат».