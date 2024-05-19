Шикунов: «Не вижу смысла для Джикии оставаться в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе игрока обороны Георгия Джикии из московского клуба.

«Георгия мы не видим уже месяца три-четыре. Что там происходит, мы со стороны не совсем знаем. Это нужно быть внутри клуба, общаться с ним, чтобы понимать, что там на самом деле происходит. Не вижу смысла Георгию оставаться, так как у него вообще не было игровой практики», — приводит слова Шикунова издание Metaratings.ru.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.

В этом сезоне Джикия сыграл в 11 матчах за «Спартак». Московский клуб объявил, что игрок покинет команду летом.