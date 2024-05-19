Генич обратился к болельщикам «Динамо» перед решающим матчем

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе московского «Динамо» над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» крупно выиграли со счетом 4:1.

«Болельщиков «Динамо» с победой! Сделан важный шаг!» - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Перед заключительным туром подопечные Марцела Лички возглавляют турнирную таблицу чемпионата страны. В заключительном поединке сезона «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром». Матч пройдет на домашнем стадионе «быков» 25 мая. В случае победы «Динамо» гарантирует себе золотые медали.