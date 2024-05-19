Бобёр: «Горшков готов для перехода в топ-клуб»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер выскащался об игре защитника самарцев Юрия Горшкова.

«Горшков уже готов для перехода в топ-клуб. Самарцам не привыкать к тому, что вокруг их футболистов ходят разные слухи и к тому, что они периодически теряют своих ключевых игроков. Но в команде всё равно появляются футболисты, которые могут полноценно заменить лидеров или даже превзойти их», — приводит слова бывшего игрока издание Legalbet.

Стоит отметить, что 25-летний Горшков в этом сезоне провёл за «Крылья Советов» 33 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.