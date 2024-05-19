Дзюба прокомментировал победу Усика в бою с Фьюри

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе украинца Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весовом дивизионе.

«Я сказал, что раздельным решением Усик выиграет. Ну, он заслужил. Молодец Усик, заслужил, правда. Я думаю, будет бой-реванш», - высказался 35-летний футболист в социальной сети.

Напомним, что боксерский поединок состоялся в Саудовской Аравии в ночь с 18 на 19 мая. Бой продлился 12 регламентированных раундов, по итогам которых Усик одержал победу раздельным судейским решением.