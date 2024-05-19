Слишкович и Рахимов сделают ставку на них: Возможные составы на матч «Спартака» и «Рубина»

В 29-м туре чемпионата России московскому «Спартаку» доведётся принимать казанский «Рубин». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы команд на этот матч.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Чернов, Дуарте, Зобнин, Литвинов, Пруцев, Мозес, Медина, Бонгонда, Угальде.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Кабутов, Иву Угучукву, Йокич, Безруков, Даку, Рыбус.

Защитник Алексис Дуарте и нападающий Соболев вернулись у «Спартака» к тренировочному процессу. Травма пока остаётся у полузащитника столичной команды Даниила Зорина.

«Спартак» подходит к данному матчу на фоне вылета из Кубка России. Во вторник «красно-белые» проиграли в этом турнире калининградской «Балтике». «Рубин» попрощался с Кубком уже давно.

В таблице чемпионата России «Спартак» идёт на пятом месте, набрав 46 очков за 28 матчей. «Рубин» занимает седьмую строчку, имея в своём активе на пять баллов меньше.

Матч «Спартак» – «Рубин» на «Лукойл Арене» начнётся сегодня, 19 мая, в 14:15. За текстовой онлайн-трансляцией этого интригующего матча можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов