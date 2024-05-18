В «Локомотиве» подтвердили, что у клуба есть финансовые проблемы

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов поделился комментарием о возможном усилении команды предстоящим летом.

«Планирует ли усиливаться «Локомотив»? Если деньги будут, усилимся. Говорят, что трансферного бюджета летом почти не будет? Это так. Это проблема», — цитирует Филатова «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Михаила Галактионова 50 набранных очков.

В рамках заключительного тура РПЛ «железнодорожники» будут гостить у «Балтики». Поединок состоится в следующую субботу, 25 мая.