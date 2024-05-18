В «Локомотиве» заявили, что третье место ничего не значит для клуба

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о борьбе за медали на финише сезона РПЛ.

«Я считаю, что третье место для нас — ни о чем. Третье, пятое — какая разница?» — приводит слова Филатова «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» провел 29 матчей и сейчас занимает четвертое место, набрав 50 очков. Отставание «железнодорожников» от третьей позиции составляет один зачетный балл.

В последнем туре нынешнего сезона подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде с «Балтикой». Игра между командами пройдет 25 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по столичному времени.