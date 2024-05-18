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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Овчинников: «Наступил момент, когда в России нужно думать о другом, а не о том, как привозить заморских игроков»

18 Мая 2024 • 23:26 Комментировать (1)

Валерий Овчинников, известный отечественный специалист, дал свой комментарий о легионерах в РПЛ.

- Наступил момент, когда в России нужно думать о другом, а не о том, как привозить заморских игроков. Футбол был уже и до этих легионеров. Такое чувство, что кто-то купил совковую лопату и закапывает российский футбол, - цитирует Овчинникова Betonmobile.ru.

На данный момент лидером РПЛ является московское «Динамо», которое имеет отрыв в три очка от идущего на второй позиции «Краснодара». В топ-3 также входит «Зенит», у которого 51 очко, но игра в запасе. Отметим, что в субботу из РПЛ вылетел «Сочи», который дома уступил «Краснодару» со счётом 2:3.

В настоящее время в РПЛ в заявку команды можно включать не более 13 легионеров, одновременно на поле может присутствовать не более восьми футболистов с иностранным паспортом.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Овчинников
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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
19 Мая 2024 в 00:13
" Наступил момент ... кто-то купил совковую лопату и закапывает российский футбол"
Валерий Овчинников опоздал с выводом лет на 30 .
Российский футбол закапывают уже давно !
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