Сафонов рассказал, что должен сделать «Краснодар» для чемпионства

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о предстоящем матче против «Динамо».

Футболист признался, что не представляет, как будет проходить игра с «Динамо», ведь в карьере не так много таких важных матчей.

— Это будет интересно. Что надо сделать для чемпионства «Краснодара»? Обыграть «Динамо». На словах это звучит просто, но на деле посмотрим, — заявил Сафонов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 29 матчей в рамках чемпионата России, пропустил 27 голов и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Краснодар» находится на второй строчке в РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.