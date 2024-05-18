Дркушич прокомментировал решение Морено остаться в «Сочи»

Ваня Дркушич, игрок сочинского клуба, высказался о наставнике клуба Роберте Морено.

Напомним, в субботу «Сочи» уступил в матче с «Краснодаром» и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Позже испанский специалист заявил, что продолжит работать в клубе в следующем сезоне.

- Конечно, важно, что он останется. Он отличный тренер. Думаю, он сто процентов поможет клубу вернуться в премьер‑лигу, - цитирует защитника «Сочи» «Матч ТВ».

На данный момент в активе сочинцев 23 балла и последняя строчка в таблице. В последнем матче этого сезона «Сочи» в гостях сыграет с «Рубином», встреча пройдёт 25 мая.