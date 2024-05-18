Суперкомпьютер оценил вероятность победы «Динамо»

В субботу «Динамо» порадовало своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» со счётом 4:1.

Суперкомпьюет говорит, что 50,8 вероятность.

Таким образом, «бело-голубые» могут стать чемпионами России уже в воскресенье. Динамовцы оформят титул за тур до конца чемпионата при двух условиях: «Краснодар» и «Зенит» должны потерять очки. «Краснодар» в субботу сыграет в гостях у «Сочи», а «Зенит» в воскресенье выступит на поле «Ахмата».

В субботу «Динамо» порадовало своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» со счётом 4:1. Таким образом, «бело-голубые» могут стать чемпионами России уже в воскресенье. Динамовцы оформят титул за тур до конца чемпионата при двух условиях: «Краснодар» и «Зенит» должны потерять очки. «Краснодар» в субботу сыграет в гостях у «Сочи», а «Зенит» в воскресенье выступит на поле «Ахмата». Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара». Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639380_dinamo_stanet_chempionom_rossii_uje_v_voskresene_pri_dvuh_usloviyah

В субботу «Динамо» порадовало своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» со счётом 4:1. Таким образом, «бело-голубые» могут стать чемпионами России уже в воскресенье. Динамовцы оформят титул за тур до конца чемпионата при двух условиях: «Краснодар» и «Зенит» должны потерять очки. «Краснодар» в субботу сыграет в гостях у «Сочи», а «Зенит» в воскресенье выступит на поле «Ахмата». Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара». Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.



ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1005639380_dinamo_stanet_chempionom_rossii_uje_v_voskresene_pri_dvuh_usloviyah

Если же «Краснодар» и/или «Зенит» выиграют, то тогда «Динамо» для чемпионства нужно будет набрать хотя бы одно очко в последнем туре. На следующих выходных команда Марцела Лички сыграет в гостях у «Краснодара». Отметим, что «Динамо» в последний раз становилось чемпионом в далёком 1976 году.