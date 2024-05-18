Осинькин: «Тюкавин — лучший игрок сезона, но после Глушенкова»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о лучшем игроке нынешнего розыгрыша чемпионата России.

«Тюкавин — лучший игрок сезона, но после Глушенкова. Но тут я предвзят. Для меня Максим лучший», — заявил Осинькин журналистам.

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором 20 голевых передач.

На счету 21-летнего Тюкавина 37 выходов на поле, 17 голов и десять оформленных ассистов во всех турнирах.

Напомним, Глушенков выступал за самарские «Крылья Советов» в 2020 году, а затем с 2021 по 2023 год.