Ещенко уверен, что Федун договорился бы с Джикией

Экс-тренер «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем уходе капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

18 мая «Спартак» объявил о расставании с 30-летним футболистом.

Ещенко признался, что данная новость стала для него очень неожиданной.

«Не понимаю, почему с такими людьми не находят общий язык, не продлевают и не оставляют в клубе», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что Леонид Федун смог бы договориться с Джикией, как это было сделано с ним и Артёмом Ребровым.

В текущей кампании Джикия появился на поле в 11 встречах с учетом всех турниров и не записал на свой счет ни одного результативного балла.