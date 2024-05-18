Стало известно, рассматривал ли «Локомотив» подписание Джикии

Председатель правления «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос, мог ли клуб подписать защитника «Спартака» Георгия Джикию.

Ранее «красно-белые» сообщили о расставании с капитаном после окончания текущего сезона.

— Мы не рассматривали возможность заключения контракта с Георгием Джикией, — заявил Нагорных «РИА Новости».

30-летний футболист выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Джикии с «красно-белыми» истекает 31 мая. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.