Терёхин: «Такой развязки в РПЛ уже не было лет 30 точно»

Олег Терёхин, в прошлом выступавший за «бело-голубых», высказался о борьбе за золотые медали в этом сезоне.

«Динамо» перед последним матчем сезона лидирует в таблице, в активе команды Марцела Лички 56 набранных баллов. Следом идёт «Краснодар», набравший 53 очка, замыкает тройку лидеров «Зенит», который набрал 51 балл, но петербургский клуб имеет одну игру в запасе.

- Такой развязки в чемпионате России уже не было лет 30 точно. Обычно всегда за несколько туров всё понятно. Но это и хорошо. Теперь все три команды могут стать чемпионами. Вот это будет огненная концовка, - передаёт слова бывшего игрока «Динамо» «Чемпионат».