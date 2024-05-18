Мусаев: «Обычно мы играем 3-2-5, а сейчас можно сказать, мы играли 3-1-6»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Мне показалось, что сегодня какая-то особая роль была у Черникова. У вас с ним был разговор непосредственно перед стартовым свистком. Мне показалось, он чаще опускался к паре центральных. Так ли это?

- Да, это так. Мы хотели сделать максимально атакующую формацию. Обычно мы играем 3-2-5, а сейчас можно сказать, мы играли 3-1-6. Мы поднимали Оласу вверх. В этой формации есть плюсы и минусы. Потом в первом тайме мы перестроились на более привычную модель игры. Но с ним да, постоянно был диалог на протяжении всего матча, потому что это новая для него позиция.

- У Кордобы было два невероятных момента. Он обводил вратаря и не забивал в пустые. Что это - психология? Или в чем здесь дело?

- Надеюсь, он оставил эти голы на следующий тур.

- Как и весь «Краснодар» в предыдущих матчах?

- Хотелось бы в это верить. Главное - не терять веру в себя.

- Можно оценить с точки зрения качества игры этот матч?

- Начнем уже сегодня пересматривать, разбирать. Конечно, было много эмоций, от этого никуда не деться. Мы в таком положении, что мы, что «Сочи». Мы должны были рисковать и раскрываться. Но анализировать, конечно, надо с холодной головой. И показывать ребятам, что хорошо, что плохо.

- Завтрашний матч «Зенита» будете ли смотреть?

- А во сколько он?

- Вечером.

- Мы в дороге. Завтра днем выезжаем и только в 20:30 мы приедем ближе к Краснодару. Оттуда поедем на базу. Поэтому вряд ли, потому что в дороге практически нет интернета. Приеду домой и спокойно техническую запись посмотрю. Но это «Динамо», «Зенит», наверное, только результат узнаю.