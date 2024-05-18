Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о возможном чемпионском титуле московского «Динамо».

«Динамо» уже 100 лет, давно не было чемпионств. Если они выиграют золото, это будет заслуженно», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

По итогам 29 сыгранных туров подопечные Марцела Лички находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды 56 зачетных баллов. Отрыв «Динамо» от идущего на втором месте «Краснодара» составляет два очка.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Игра между командами пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.