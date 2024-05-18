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Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»

18 Мая 2024 • 22:11 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко высказался о возможном чемпионском титуле московского «Динамо».

«Динамо» уже 100 лет, давно не было чемпионств. Если они выиграют золото, это будет заслуженно», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

По итогам 29 сыгранных туров подопечные Марцела Лички находятся на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке команды 56 зачетных баллов. Отрыв «Динамо» от идущего на втором месте «Краснодара» составляет два очка.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Игра между командами пройдет 25 мая, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Ещенко

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Сегодня, 18 Мая
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