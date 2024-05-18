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Мусаев: «Много эмоций, мы рады, но ещё одна игра, один финал»

18 Мая 2024 • 22:04 Комментировать
Сочи
2:3
Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Что это было? Как вы можете описать эту игру?

- Ни одну команду не устраивала ничья. Было понятно, что в конце игра раскроется максимально, если счет будет ничейный. Я думаю, что все довольны, зрители, болельщики, телезрители. Яркий матч, много моментов, штанги, перекладины, драма до последней минуты. Я перед матчем говорил, что мы хорошо до этого играли, но не получали результата. Сегодня могу сказать, что нам удача немного вернулась. Первый тайм - после гола мы чуть отдали инициативу и позволяли много сопернику. Вторым таймом я доволен. Мы создавали моменты, играли более дисциплинированно. Нам чуть-чуть не хватает времени, потому что мы меняем игру. Катастрофически его не хватает. Второй тайм хороший был. Самое главное, что перед игрой я сказал ребятам, что, возможно, те, кто выйдет на замену, решат, потому что игра откроется в конце, если будет ничейный счет. Я очень доволен всеми, кто вышел на замену. Много эмоций, мы рады, но еще одна игра, один финал еще. 

- Эти замены планировались вами заранее, или все было ситуативно?

- Нет, я понимал, перед каждым матчем я набрасываю разные сценарии, разные замены, но невозможно спланировать. Мы видели, кто выпадал, кто проваливался, где нужно было поменять схему. Поэтому так это всё происходило по ходу матча.

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Краснодар Мурад Мусаев

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