Гранат — о «Сочи»: «Жалко, что такая команда вылетает»

Экс-футболист «Спартака» Владимир Гранат высказался о вылете «Сочи» из Российской премьер-лиги.

Сегодня, 18 мая, подопечные Роберта Морено проиграли дома «Краснодару» (2:3) и досрочно покинули элитный дивизион.

«Какое впечатление оставляет «Сочи»? Двоякое, первую часть сезона они явно провалили. Если судить по второй части сезона, то жалко, что такая команда вылетает», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По итогам 29 сыгранных матчей в копилке «Сочи» 23 зачетных балла. За один тур до конца сезона отставание команды от зоны стыков составляет шесть очков.

В заключительном матче сезона «Сочи» встретится на выезде с казанским «Рубином».