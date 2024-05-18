Защитник «Факела» высказался о работе с Черевченко

Защитник «Факела» Игорь Калинин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о борьбе за выживание и золотой гонке лидеров РПЛ.
- Что не получилось у «Факела» в этом сезоне? Казалось, ваша команда неплохо шла.
- А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?
- Думали, что ваша команда не вылетит.
- Мы пока не вылетели.
- Насколько сложно обычно для вас дается смена тренера, привыкание к новым требованиям?
- Я за свою карьеру тридцать тренеров поменял. Зачем мне адаптироваться? Наставник дает установку, и мне нужно ее выполнять. Вот и все.
- Как можете охарактеризовать Игоря Черевченко, как тренера?
- Хороший специалист и человек. Требовательный. Самое главное, что у него человеческие качества на высоком уровне.
- Можно ли сказать, что это самый требовательный тренер в вашей карьере?
- Каждый наставник требовательный по-своему. Это внутренняя кухня. Я не хочу рассказывать секреты Игоря Геннадьевича.
- За ФНЛ следите на предмет того, кто может попасть в стыковые матчи?
- Я никуда не смотрю. Следующий матч у нас с «Ахматом», поэтому планирую смотреть встречу грозненцев с «Зенитом».
- Для вас «Динамо» - фаворит золотой гонки?
- Сейчас «бело-голубые» находятся на первом месте, значит, они фавориты.
Елена Григорьевская
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