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Защитник «Факела» высказался о работе с Черевченко эксклюзив

18 Мая 2024 • 21:50 Комментировать
Локомотив Москва
2:0
Факел

Защитник «Факела» Игорь Калинин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о борьбе за выживание и золотой гонке лидеров РПЛ.

- Что не получилось у «Факела» в этом сезоне? Казалось, ваша команда неплохо шла.

- А вы перед началом сезона думали, что «Факел» будет бороться за еврокубки?

- Думали, что ваша команда не вылетит.

- Мы пока не вылетели.

- Насколько сложно обычно для вас дается смена тренера, привыкание к новым требованиям?

- Я за свою карьеру тридцать тренеров поменял. Зачем мне адаптироваться? Наставник дает установку, и мне нужно ее выполнять. Вот и все. 

- Как можете охарактеризовать Игоря Черевченко, как тренера?

- Хороший специалист и человек. Требовательный. Самое главное, что у него человеческие качества на высоком уровне.    

- Можно ли сказать, что это самый требовательный тренер в вашей карьере?

- Каждый наставник требовательный по-своему. Это внутренняя кухня. Я не хочу рассказывать секреты Игоря Геннадьевича.

- За ФНЛ следите на предмет того, кто может попасть в стыковые матчи?

- Я никуда не смотрю. Следующий матч у нас с «Ахматом», поэтому планирую смотреть встречу грозненцев с «Зенитом». 

- Для вас «Динамо» - фаворит золотой гонки?

- Сейчас «бело-голубые» находятся на первом месте, значит, они фавориты.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Игорь Калинин

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