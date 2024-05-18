Черчесов высказался об уходе Джикии из «Спартака»

Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировала новость об уходе центрального защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии из «Спартака».

«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение «Спартака». Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается», — цитирует специалиста издание «Чемпионат».

Представители 30-летнего Джикии в настоящий момент ведут переговоры с несколькими клубами. Одним из вариантов для опытного игрока является переход в «Ростов». Отметим, что переговоры между Джикией и «Локомотивом» оказались безрезультатными – стороны не договорились о заработной плате. В воскресенье «Спартак» проведёт последний домашний матч в сезоне – против «Рубина».