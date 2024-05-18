Морено: «Очень горд за ребят и за всё время, что я нахожусь в клубе»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Что вы ощущаете сейчас после такой яркой игры вашей команды и вылета в Первую лигу?

- Конечно, разочарование, разочарован тем, что команда вылетает. Но несмотря на это, команда заслуживала гораздо большего. Сегодня в том числе, не только поражения, но даже большего, чем ничья, заслуживала. Но, к сожалению, такой результат. Тем не менее, я очень горд за ребят и за все время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу тренировать здесь. Я уже принял приглашение клуба о продлении контракта.

- Вы собрали всю команду в раздевалке, даже увели с интервью Гуарирапу. Что там происходило?

- Действительно, мы собрались в раздевалке и всё обсудили. Я похвалил ребят за то, что они сражались и боролись до конца. Сказал, что мы не опускаем руки, продолжим играть и вернемся уже в следующем году.

- У вас уже есть хотя бы примерное понимание, как команда будет выглядеть в следующем году в Первой лиге? Особенно, учитывая тот факт, что лимит на легионеров в Первой лиге немного другой.

- Команда с менталитетом победителя, будет много российских игроков. Я очень рад, что мне с ними предстоит работать, потому что здесь много талантливых футболистов. Мы будем также бороться и сражаться, чтобы через год вернуться и вернуться сильнее, поэтому я рад, то у меня будет такая возможность, и я продолжу работать здесь.