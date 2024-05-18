Морено может остаться в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено может продолжить работу в клубе

Как утверждает «Чемпионат», испанский специалист готов подписать трехлетний трудовой договор, предложенный ему руководством южан. При этом сообщается, что стороны еще не согласовали все необходимые условия.

Напомним, 46-летний Морено возглавил «Сочи» минувшей зимой. Под его руководством команда провела 12 матчей во всех турнирах, одержала две победы, шесть раз сыграла вничью и уступила в трех поединках.

Ранее «Сочи» проиграл «Краснодару» (2:3) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги и потерял все шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Сочи» вылетел из РПЛ