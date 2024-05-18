Чернышов: Джикия усилит любой клуб РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов отреагировал на информацию о предстоящем уходе защитника Георгия Джикии из стана «красно-белых».

Чернышов считает, что в России мало центральных защитников такого высокого уровня, как у Джикии.

«Джикия еще мог бы принести пользу «красно-белым». Поэтому тут, мне кажется, неоднозначное решение», — цитирует Чернышова Metaratings.

По мнению специалиста, многие клубы РПЛ захотят подписать Джикию, ведь это станет для них серьезным усилением.

Ранее стало известно, что 30-летний Джикия покинет столичный коллектив по окончании текущего сезона.