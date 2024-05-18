Юрганов рассказал, как влияет на «Факел» тяжёлая турнирная ситуация

Защитник «Факела» Игорь Юрганов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Локомотивом», а также рассказал о том, как в команде прошла смене тренера.

- В матче с «Локомотивом» ваша команда создала много моментов. Почему не удалось реализовать ни одного?

- Лучшим игроком матча признали Лантратова. В том, что мы не забили, его заслуга. Мы не смогли использовать свои моменты, потому что он выручил. При этом пропустили два мяча со стандарта.

- Насколько влияет на команду тяжелая турнирная ситуация?

- Стараемся не смотреть в таблицу. Идем от матча к матчу. Мы не хотим ни от кого зависеть и пытаемся сами победить.

- Поглядываете на ФНЛ на предмет того, кто попадет в переходный турнир и может достаться «Факелу»?

- Нет такого.

- Как восприняли в команде смену тренера?

- Сложно сказать, потому что это произошло спонтанно. Мы узнали об этом ночью после какого-то очередного матча. Нам написали СМС, что следующая тренировка переносится на вечернее время. И когда мы на нее пришли, то узнали, что у команды новый тренер.

Елена Григорьевская