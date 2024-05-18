Прудников считает, что Джикия может усилить любую команду РПЛ

По мнению Александра Прудникова, экс-игрока «красно-белых», Георгий Джикия может усилить любой российский клуб.

В субботу «Спартак» сообщил, что контракт с капитаном команды не будет продлен, Джикия в июне станет свободным агентом.

- Какой команде мог бы подойти Джикия? У нас в чемпионате есть еще 15 команд. И думаю, он мог бы хорошо помочь любой команде РПЛ, - передаёт слова бывшего форварда «Спартака» «Матч ТВ».

Джикия был игроком столичной команды с 2016 года, со «Спартаком» он выигрывал золото РПЛ, Кубок России, а также Суперкубок страны. Ранее сообщалось, что летом защитник может пополнить состав «Ростова».