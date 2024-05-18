Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»

Александр Точилин, в прошлом выступавший за «Динамо», высказался о чемпинской гонке в РПЛ.

- Матч «Краснодар» — «Динамо» будет самым важным в чемпионате. Будет решаться, кто будет чемпионом. У «Динамо» есть преимущество. Мотивация в этой игре будет зашкаливать. Это будет апофеозом чемпионата, - передаёт слова экс-игрок «бело-голубых» «Чемпионат».

«Динамо» в субботу дома разгромило «Крылья Советов» со счётом 4:1, в копилке команды Марцела Лички стало 56 очков. «Краснодар» на выезде оказался сильнее «Сочи», в активе «быков» 53 очка за тур до финиша. Также в тройку входит «Зенит», набравший 51 балл.