Защитник «Факела» высказался о борьбе за выживание

Защитник «Факела» Владислав Мастерной в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о непростой ситуации, в которую попала его команда.

- «Факел» создал много моментов в матче с «Локомотивом», но все отразил Лантратов. Он - герой прошедшей встречи?

- Конечно. Не зря ему дали награду лучшему игроку матча. Он сыграл очень качественно. Смог поймать все мячи.

- Насколько влияет на игру вашей команды сложная турнирная ситуация?

- Стараемся об этом не думать. Нужно просто побеждать. Надеюсь, мы это сделаем в последнем матче сезона и останемся в РПЛ.

- Что не позволило «Факелу» в этом сезоне выступить лучше?

- Если бы забивали больше мячей – было бы больше побед и очков. В некоторых матчах надо было играть хладнокровнее, не уступать соперникам и тогда не пришлось бы сейчас бороться за выживание.

- Что изменилось в команде с приходом Игоря Черевченко?

- Тренировки стали другие. Больше стало спокойствия. А так все плюс-минус то же самое. В целом не скажу, что смена тренера болезненно далась команде.

- Смотрите в таблицу ФНЛ, кто может достаться в «стыках»?

- Да нет. Не смотрю.

Елена Григорьевская