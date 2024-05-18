В субботу, 18 мая, «Сочи» принимал на своём поле «Краснодар» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» над «Сочи» со счетом 3:2.

После поражения подопечные Роберта Морено потеряли все шансы на сохранение прописки в элитном российском дивизионе. По итогам 29 сыгранных туров в копилке «Сочи» 23 очка, а до стыковых матчей южанам не хватает шесть баллов.

Таким образом, «Сочи» впервые с 2019 года начнет новый сезон в Мелбет-Первой лиге.

В заключительном туре чемпионата России команда Морено встретится в гостях с казанским «Рубином».